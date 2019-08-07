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Закарпатская таможня значительно увеличила поступления в бюджет

Закарпатская таможня значительно увеличила поступления в бюджет
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:За июль месяц закарпатская таможня значительно увеличила поступления в бюджет.

Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины в июле обеспечила на 77% больше поступлений в государственный бюджет по сравнению с предыдущим месяцем.

"В результате проведенных мероприятий и скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и при участии правоохранительных органов области, перечисления в июле текущего года составили 740 млн грн, что на 321 млн грн или на 77% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 315 млн грн или на 74% больше в сравнении с прошлым годом", - сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Кабмин, ГФС, ГПС и в "Спецтехноэкспорт"

В июле закарпатские таможенники составили 318 протоколов о нарушении таможенных правил, по которым изъято предметов ориентировочной стоимостью 8 млн 867 тыс. грн.

Так, было пресечено 18 попыток незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и оружия; задержан скрытый в тайниках "камень янтаря", изъято 66 кг янтаря ориентировочной стоимостью 2 млн грн и в двух случаях изъяты транспортные средства в качестве орудия совершения правонарушения; изъято почти 50 тыс. пачек сигарет (20 случаев), а в 10 случаях изъяты транспортные средства в качестве орудия совершения правонарушения.

Напомним, в рамках визита президента Украины 6 июля 2019 года Владимир Зеленский выразил недовольство работой таможен, расположенных в Закарапатской области.  

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Таможня, Бюджет, Закарпатская область, ГФС.
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