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Нацбанк ввел индекс ожиданий деловой активности

Нацбанк ввел индекс ожиданий деловой активности
23:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины ввел ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), говорится в сообщении НБУ на сайт.

Согласно сообщению, индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

В отличе от уже традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономик.

Как говорится в сообщении, в ежемесячных опросах для ИОДА будут принимать участие частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг. Несмотря на значительную долю в ВВП сельского хозяйства, предприятия этого сектора не будут привлекаться к опросу. "Это общемировая практика, связанная с сильной сезонностью сельскохозяйственного производства, которая негативно отражается на репрезентативности таких опросов", - пояснил НБУ.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности - секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень. Методология вычисления нового индекса учитывает мировую практику построения ежемесячных индексов деловой активности, что дает возможность сопоставлять данные индексы с мировыми аналогами и делает их понятными для иностранных инвесторов, говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, в первом пилотном опросе в июле текущего года приняли участие 106 предприятий, из которых предприятия промышленности составляют 30%, строительства - 11%, торговли и сферы услуг - соответственно 22% и 37%. Результаты опроса показали, что большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем - индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52,4. Все сектора, кроме строительства, оптимистично оценивали результаты экономической деятельности в июле. Оптимистично настроены предприятия промышленности (значение индекса - 54,1). Предприятия строительства ожидали, что в июле состоится незначительное замедление экономического тренда в секторе по сравнению с июнем.

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НБУ, Нацбанк, Индекс, Иода.
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