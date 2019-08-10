Чистые международные резервы Нацбанка возросли до $11,8 миллиарда

Новости Бизнеса:Чистые международные резервы НБУ увеличились на 12,5%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за июль выросли на 12,5% - до 11,809 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 22,4%.

Напоминаем, Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.