Скачать
Суббота, 10.08.2019
Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство
Фриз: СМИ России планируют захватить украинское медиа-пространство
Джонсон: Подготовка к Brexit без соглашений - наивысший приоритет
Джонсон: Подготовка к Brexit без соглашений - наивысший приоритет
Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол (Видео)
Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол (Видео)
Сделай апчих: забавные котики, которые вас рассмешат
Сделай апчих: забавные котики, которые вас рассмешат

Чистые международные резервы Нацбанка возросли до $11,8 миллиарда

Чистые международные резервы Нацбанка возросли до $11,8 миллиарда
04:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Чистые международные резервы НБУ увеличились на 12,5%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за июль выросли на 12,5% - до 11,809 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 22,4%.

Напоминаем, Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.

Нацбанк ввел индекс ожиданий деловой активности

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, резервы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
03 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
04 Спасение от болезни Альцгеймера: популярная специя для улучшения памяти
05 Садовый поручил привести львовских бездомных "в адекватный вид"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
Новым спикером Сейма Польши избрали Эльжбету Витек
Новым спикером Сейма Польши избрали Эльжбету Витек
В Лондоне произошло массовое отключение электроэнергии
В Лондоне произошло массовое отключение электроэнергии
Названо 12 идей, как заставить узкую кухню казаться больше
Названо 12 идей, как заставить узкую кухню казаться больше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь