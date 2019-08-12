В Украине запасы угля значительно сократились

Новости Бизнеса:Запасы угля в ТЭС на 23% меньше чем в прошлом году.

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) по состоянию на 9 августа составляют 954,1 тыс. тонн. Это на 287,6 тыс. тонн (23%) меньше, чем в прошлом году на эту же дату.

Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

В настоящее время запасы угля антрацитовой группы на украинских ТЭС, по подсчетам агентства, составляют 250,7 тыс. тонн, что на 5,2 тыс. тонн (2,1%) больше, чем в 2018-м. А вот запасы угля газовой группы – 703,4 тыс. тонн, что на 293 тыс. тонн (29,4%) меньше от прошлогодних.

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Еще хуже ситуация с запасами топлива на украинских электроцентралей (ТЭЦ). Здесь антрацитового и газового угля на сегодняшний день осталось суммарно 192,5 тыс. тонн, что на 162,5 тыс. тонн меньше (45,7%), чем в прошлом году.

Также агентство отмечает, что потребление энергетических марок углей украинских ТЭС и ТЭЦ в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилось на 1 млн 408,7 тыс. тонн (на 5,7%).