Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

В Украине запасы угля значительно сократились

В Украине запасы угля значительно сократились
09:13 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Запасы угля в ТЭС на 23% меньше чем в прошлом году.

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) по состоянию на 9 августа составляют 954,1 тыс. тонн. Это на 287,6 тыс. тонн (23%) меньше, чем в прошлом году на эту же дату.

Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

В настоящее время запасы угля антрацитовой группы на украинских ТЭС, по подсчетам агентства, составляют 250,7 тыс. тонн, что на 5,2 тыс. тонн (2,1%) больше, чем в 2018-м. А вот запасы угля газовой группы – 703,4 тыс. тонн, что на 293 тыс. тонн (29,4%) меньше от прошлогодних.

Шахты на Донбассе остановили работу из-за отключения электроэнергии.

Еще хуже ситуация с запасами топлива на украинских электроцентралей (ТЭЦ). Здесь антрацитового и газового угля на сегодняшний день осталось суммарно 192,5 тыс. тонн, что на 162,5 тыс. тонн меньше (45,7%), чем в прошлом году.

В украинской энергокомпании разработают программу переработки опасных отходов

Также агентство отмечает, что потребление энергетических марок углей украинских ТЭС и ТЭЦ в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилось на 1 млн 408,7 тыс. тонн (на 5,7%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ТЭС, Запасы угля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
05 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь