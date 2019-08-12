Глава "Нафтогаза" поддержал законопроект Зеленского о концессии

Новости Бизнеса:Андрей Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев приветствует поддержку президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о концессии, который позволит передать управление газотранспортной системой страны (ГТС) в управление консорциуму международных компаний.

"Президент в Турции дал очень важный сигнал, сообщив, что уже этой осенью будет принят закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с частным бизнесом. Это означает, что один из главных вариантов функционирования нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

"Мы неоднократно говорили о перспективности передачи управления нашей ГТС консорциуму из международных компаний особенно, если "Газпром" займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - добавил Коболев.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на которой настаивает Кабинет министров, не требует приватизации ГТС Украины.

Для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.