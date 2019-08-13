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В Госгеонедрах озвучили стоимость легализации добычи янтаря

В Госгеонедрах озвучили стоимость легализации добычи янтаря
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций.

Государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и дальнейшей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах", - сказал Кирилюк.

По его словам, проведение электронных торгов - это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

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Руководитель Госгеонедр также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных спецразрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д.", - добавил Кирилюк.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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Инвестиции, Янтарь, Госгеонедра, Олег Кирилюк.
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