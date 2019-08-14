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Оценивать риски в сфере транспортных перевозок будут по-новому

Оценивать риски в сфере транспортных перевозок будут по-новому
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил критерии оценки риска хоздеятельности в сфере грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом.

Кабинет министров Украины утвердил критерии оценки риска хозяйственной деятельности по внутренним и международным автоперевозкам пассажиров, опасных грузов и отходов, а также установил периодичность проведения проверок Государственной службой по безопасности на транспорте.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно проекту постановления, степень риска оценивается по ряду критериев, в числе которых: вид (категория) колесного транспорта, вид автобусного маршрута, вид режима организации перевозок, количество нарушений правил дорожного движения (в течение последних двух лет) общее количество ДТП по вине предприятия (в течение последних трех лет), количество нарушений требований к перевозке опасных грузов (в течение последних двух лет), количество нарушений режима работы и отдыха водителей (в течение последних двух лет), количество нарушений прав людей с инвалидностью (в течение последних двух лет), а также общее количество нарушений законодательства одним субъектом хозяйствования.

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Оценка будет осуществляться по следующей шкале: от 0 до 20 баллов - незначительная степень риска, от 21 до 40 - средняя, от 41 до 100 - высокая.

Проверки субъектов хоздеятельности с незначительной степенью риска будут проводиться не чаще одного раза в пять лет, со средней - раз в три года, с высокой - раз в два.

Как сообщалось, ранее Кабмин утвердил аналогичные критерии оценки риска для хоздеятельности в сфере городского электротранспорта.

Напомним, кабинет министров Украины отстранил от должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка и назначил дисциплинарное производство.

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Правительство, Транспорт, Кабмин, "Укртрансбезопасность".
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