Детским спортивным тренерам правительство повышает оклад

Новости Бизнеса:Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату с 1 января.

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 года заработной платы тренеров детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Такой шаг является составляющей частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников. Кроме того, он создает основу для реализации другого направления работы - развития детского спорта, в том числе путем развития сети спортивных школ, бассейнов, комплексов и пришкольных спортивных площадок", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр отмечал, что запланированный рост зарплат станет поддержкой прежде всего для молодых специалистов.

"Это будет справедливо и достойно", - сказал Гройсман.

Кабмин также принял решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.