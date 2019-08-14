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Среда, 14.08.2019
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Детским спортивным тренерам правительство повышает оклад

Детским спортивным тренерам правительство повышает оклад
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату с 1 января.

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 года заработной платы тренеров детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Такой шаг является составляющей частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников. Кроме того, он создает основу для реализации другого направления работы - развития детского спорта, в том числе путем развития сети спортивных школ, бассейнов, комплексов и пришкольных спортивных площадок", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр отмечал, что запланированный рост зарплат станет поддержкой прежде всего для молодых специалистов.

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"Это будет справедливо и достойно", - сказал Гройсман.

Кабмин также принял решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.

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Все по теме:

Правительство, Зарплата, Кабмин, Тренеры, Спортивные школы.
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