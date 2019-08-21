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Япония будет экспортировать мясо птицы из Украины

Япония будет экспортировать мясо птицы из Украины
13:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина и Япония согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы.

Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины.

Соответствующая информация обнародована в среду на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытие рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

За последние два года для отечественных продуктов птицеводства были открыты новые рынки 21 государства, в частности рынки 14 стран для экспорта мяса птицы и продуктов из него, семи стран – для экспорта яиц и яичных продуктов.

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Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков по разным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

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Украина, Экспорт, Япония, Мясо, Госпродпотребслужба.
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