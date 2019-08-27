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ВБ выделит $200 млн на ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины

ВБ выделит $200 млн на ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минфин

Новости Бизнеса:Всемирный банк и Минфин подписали соглашение на 200 млн долл. для ускорения привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство Украины.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Программа "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", сумма займа по которому составляет 200 млн долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, полученные средства пойдут на ряд мероприятий, в частности – на создание государственного аграрного реестра, проведение инвентаризации земель государственной собственности, проведение спутникового картографирования украинских территорий, разработку и внедрение информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта, и другое.

"Украина, ... которая сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, нуждается в таких проектах, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора", – цитирует пресс-служба Маркарову.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 5 июля 2019 №595. Его цель – поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику. По мнению Малпасса, снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель в Украине и создание эффективного рынка будут стимулировать улучшения, в том числе увеличение инвестиций.

Всемирный банк может начать финансировать Киев

В декабре прошлого года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

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Все по теме:

Всемирный банк, Сельское хозяйство, Минфин, Оксана Маркарова, Сату Кахконен.
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