США поддержат Украину в развитии сферы энергетики

Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики.
Об этом в Facebook написал министр энергетики США Рик Перри.
Он отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
"Для Украины энергетическая безопасность − это национальная безопасность", − указал министр.
Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики "необычайной победой".
"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", − подчеркнул Перри.
Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.
"США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", − заявил американский министр.
Ранее вице-президент США Майк Пенс выразил удовлетворение встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.
Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс приняли участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны, которые состоялись в Варшаве.