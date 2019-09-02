США поддержат Украину в развитии сферы энергетики

Новости Бизнеса:Правительство США выразило поддержку Украине в сфере энергетики по итогам встречи министра Перри с украинским президентом.

Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики.

Об этом в Facebook написал министр энергетики США Рик Перри.

Он отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Для Украины энергетическая безопасность − это национальная безопасность", − указал министр.

Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики "необычайной победой".

"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", − подчеркнул Перри.

Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

"США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", − заявил американский министр.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выразил удовлетворение встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс приняли участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны, которые состоялись в Варшаве.