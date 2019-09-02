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Зеленский: Мы поддерживаем идею "Триморья"

Зеленский: Мы поддерживаем идею "Триморья"
09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владмир Зеленский поддержал идею участии Украины в польской инициативе "Трех морей" (Триморье).

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о заинтересованности Украины в участии польской инициативы "Трех морей" (Триморье).

"Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких как "Триморье", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он напомнил, что уже сейчас Украина сотрудничает в рамках строительства трансъевропейской магистрали Виа Карпатия.

"Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е40", - подчеркнул Зеленский.

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Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Напомним, Владимир Зеленский 1 сентября принял участие в памятных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Триморье.
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