Данилюк и представители Westinghouse обсудили энерго- и ядерную безопасность

Новости Бизнеса:Данилюк обсудил сотрудничество с представителями компании Westinghouse для повышения ядерной и энергетической безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на встрече с представителями компании Westinghouse обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Приоритетными направлениями было определено дальнейшее сотрудничество с компанией для реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новейших технологий для повышения устойчивости энергетической системы Украины.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ", госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года подписала допсоглашение к контракту от 2008 года с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день топливо успешно эксплуатируется на шести энергоблоках Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В июле 2018 года активная зона третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС, впервые среди других энергоблоков атомных электростанций Украины, была полностью загружена ядерным топливом производства компании Westinghouse.

В феврале 2019 года Национальная атомная энергогенерирующая компании "Энергоатом" заявила, что планирует полностью загрузить энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС топливом производства американской компании Westinghouse до 2020 года.

Справка. Westinghouse Electric Corporation — одна из ведущих электротехнических компаний США, существовавшая с 1886 года и по 1997 год. С декабря 1997 года называется CBS Corporation и занимается телекоммуникационным бизнесом. Подразделение, отвечающее за ядерные реакторы было переформировано в новую компанию, появившуюся в 1998 под названием Westinghouse Electric Company. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники).