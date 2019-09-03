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В правительстве пояснили "запрет" бумажного документооборота

В правительстве пояснили "запрет" бумажного документооборота
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:С 1 октября заработает электронный документообмен между госорганами, а полная диджитализация документооборота произойдет в течение 1-2 лет.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 1 октября заработает электронный документообмен между государственными органами, а полная диджитализация документооборота будет проходить в ближайшие 1-2 года.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить", - написал он на своей странице в социальной сети Fcebook во вторник.

В связи с этим Дубилет рассчитывает, что 4 сентября решение будет вынесено на заседание правительства.

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"Вчера СМИ распространили новость в том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Здесь, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен - это обмен документами между органами. Документооборот - это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года", - добавил министр.

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Также он отметил, что есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов, и в сентябре изменения не коснутся.

"Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - написал Дубилет.

Среди прочего, он заявил, что после перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

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Документооборот, Документы, Дмитрий Дубилет, Диджитализация, Документообмен.
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