Строить "белый" бизнес станет проще: Рада взялась за детенизацию расчетов

Новости Бизнеса:Верховная Рада взялась за детенизацию расчетов в торговле.

ВР приняла в первом чтении законопроект 1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

За проект закона проголосовали 257 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламентарии также поддержали сокращение срока подачи предложений и поправок к законопроекту ко второму чтению.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает внести ряд изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Изменения предусматривают введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей; упрощение процедуры регистрации РРО - ее проведение средствами электронного кабинета без подачи регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Также в результате принятия законопроекта предполагается удешевление процесса применения РРО; фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции; внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях, которые отвечают закону "Об электронных доверительных услугах".

Ожидается, что законопроект введет контроль со стороны общества по легализации расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций; повысит ответственность за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источника возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Авторы предполагают, что принятие законопроекта будет способствовать детенизации обращения наличных средств, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Законопроект поддержали 249 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Также 233 парламентария поддержали сокращение срока подачи предложений и поправок к законопроекту ко 2 чтению.

Как говорится в пояснительной записке, авторы предполагают, что принятие законопроекта 1073 будет способствовать детенизации обращения наличных средств, разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.

Предложенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают введение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривень и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Планируется внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформленная жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени отслеживание движения такой жалобы через контролирующий орган.

Кроме того, законопроект предусматривает законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных РРО и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, представление которых является обязательным; введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций.