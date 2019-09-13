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"Центр биржевых технологий" будет обслуживать клиентов в режиме онлайн

"Центр биржевых технологий" будет обслуживать клиентов в режиме онлайн
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: cbt.center

Новости Бизнеса:В ЦБТ сообщают, что компания уже начала внедрять технологии по обслуживанию своих клиентов через интернет.

Международная группа компаний "Центр биржевых технологий (ЦБТ) внедряет высокотехнологичные инвестиционные продукты и уже предлагает свои услуги клиентам онлайн, а со временем постепенно полностью перейдет на обслуживание в виртуальном офисе.

Об этом на пресс-конференции заявил управляющий партнер группы компаний ЦБТ Максим Рудик.

"Наша компания приняла решение активно развиваться в этом направлении и модернизировать наш онлайн офис. Мы не хотим ограничивать себя и наших клиентов только теми городами, где у нас есть физические офисы, и по этой причине мы решили также диджитализироваться и перейти со временем полностью на онлайн обслуживание клиентов, качественное и быстрое", - сказал он.

По словам Рудика, ЦБТ намерен удовлетворить потребности бизнеса и следовать мировым тенденциям перехода всех успешных компаний в онлайн режим, что дает возможность предлагать свои товары и услуги через сайт или приложение.

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"Компания начала развивать онлайн офис некоторое время назад, и мы уже получили первые позитивные результаты. Как показывает практика, это очень понравилось клиентам: нет необходимости добираться в офис. Можно пройти консультацию или обучение вечером, или в субботу. Это очень удобно", - отметил он.

Также Рудик подчеркнул, что компания не будет отказываться от физических офисов сразу, а намерена постепенно вводить новые качественные услуги онлайн.

"Мы не будем сразу отказываться от всех физических офисов, чтобы не вызвать недопонимание, мы будем делать это постепенно. Мы хотим стать технологичной компанией и предоставлять быстрый и качественный сервис жителям Украины, а также за ее пределами. У нас уже есть клиенты из Италии, Португалии, Польши, Малайзии, Индонезии, Мексики", - сказал управляющий партнер группы компаний.

Присутствующий на пресс-конференции глава ЦБТ Богдан Троцько отметил, что "Центр биржевых технологий" постоянно внедряет высокотехнологические инвестиционные продукты, в основном это автоматизированные торговые алгоритмы для заработка на валютном небиржевом рынке.

"Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому мы заключили договоры с международными онлайн брокерами, которые уже более 10 лет работают на финансовых рынках. Также мы ведем переговоры с международными брокерами, которые специализируются на фондовых рынках США, Европы и Азии. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров и совсем скоро наши клиенты получат эксклюзивные условия работы с этими брокерами", - сказал он.

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Троцько отметил, что компания персонально подходит к каждому клиенту и индивидуально подбирает для него продукты. Затем продукт тестируется и в дальнейшем клиент сам выбирает, с каким брокером ему выгоднее работать.

"С другой стороны мы разрабатываем готовые продукты для брокеров. Мы обращаем внимание на сильные стороны брокеров и затем эти продукты предлагаем нашим клиентам, которые зарабатывают на этих продуктах. Также мы обучаем наших клиентов работать с этими инновационными продуктами", - отметил глава ЦБТ.

По информации Троцько, брокеры предоставляют выходы на разные торговые площадки, таким образом клиенту будут доступен выход на американские, европейские и азиатские рынки.

В феврале "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) совместно с рядом украинских вузов разработал социально направленный проект по повышению финансовой грамотности для студентов Украины.

Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) - консалтинговая компания, проводит обучение работе на международных финансовых рынках.

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Модернизация, Максим Рудик, ЦБТ, Центр биржевых технологий.
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