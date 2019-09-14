Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины

Новости Бизнеса:Правительство Украины в сфере экономики продолжает работу над выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС.

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нам нужны союзники в международной торговле. Конечно, в первую очередь речь идет о ЕС. Именно поэтому приоритетом для нашей работы является реализация Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, одним из важнейших приоритетов является "промышленный безвиз", решение вопросов стандартизации, что упростит наш экспорт", - заявил министр.

Вместе с тем Милованов отмечает, что Украина "открыта для всех торговых партнеров, в частности США, но и не только".

"Наши компании которые торгуют на экспорт, более эффективные. Поэтому поддерживая экспортеров, мы поддерживаем рост эффективности украинской экономики в целом. Это позволит повысить эффективность труда – и это тоже наш приоритет",- добавил Милованов.

Напомним, что промышленный безвиз является неофициальным названием соглашения АСАА, которая внедряет признания эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат. По оценкам экспертов, потенциально эта сделка может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.

Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.

Ранее Тимофей Милованов заявлял, что для предотвращения последствий мирового экономического кризиса Украине нужно реформировать рынок труда, инструменты экономической политики, государственную поддержку, администрирование налогов.

Напомним, торговым представителем Украины назначен советник по стратегическим вопросам международного фонда "Видродження" Тарас Качка.