Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова

Новости Бизнеса:Украина не откажется от своей "методички" относительно ведения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-РФ.

Назначенные на эту осень трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ относительно транзита российского газа через украинские территории пройдут в соответствии с ранее озвученной позиции Украины. Об этом на 16-й конференции YES сказал новоназначенный торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Качки, новая команда сохраняет принципы предыдущих переговорщиков от Украины по трехсторонним газовым переговорам. Качка отметил, что она имеет «хорошую наследственность» и имеет четкую переговорную карту.

Отвечая на вопрос журналистов о составе делегации, представляющую Украину на газовых переговорах с ЕС и Россией, торговый представитель заявил, что она пока формируется и будет утверждена Кабинетом Министров. По его словам, курирует этой делегацией Министерство энергетики, а он помогает формировать эту делегацию.

В Киеве с 12 по 14 сентября проходит ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии (YES), на которой выступили более 400 украинских чиновников, политиков, активистов и экспертов, а также гостей со стран Европы. В этом году конференция носит название «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».

Трехсторонние газовые переговоры должны состояться в понедельник, 19 сентября.