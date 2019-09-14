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Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова

Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова
14:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Тараса Качки

Новости Бизнеса:Украина не откажется от своей "методички" относительно ведения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-РФ.

Назначенные на эту осень трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ относительно транзита российского газа через украинские территории пройдут в соответствии с ранее озвученной позиции Украины. Об этом на 16-й конференции YES сказал новоназначенный торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Качки, новая команда сохраняет принципы предыдущих переговорщиков от Украины по трехсторонним газовым переговорам. Качка отметил, что она имеет «хорошую наследственность» и имеет четкую переговорную карту.

Отвечая на вопрос журналистов о составе делегации, представляющую Украину на газовых переговорах с ЕС и Россией, торговый представитель заявил, что она пока формируется и будет утверждена Кабинетом Министров. По его словам, курирует этой делегацией Министерство энергетики, а он помогает формировать эту делегацию.

Оржель подтвердил готовность к газовым переговорам Украина-ЕС-РФ

В Киеве с 12 по 14 сентября проходит ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии (YES), на которой выступили более 400 украинских чиновников, политиков, активистов и экспертов, а также гостей со стран Европы. В этом году конференция носит название «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».

Трехсторонние газовые переговоры должны состояться в понедельник, 19 сентября.

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Все по теме:

Газовые переговоры, Министерство энергетики, Украина-ЕС-РФ, Форум YES, Тарас Качка.
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