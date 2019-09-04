Оржель подтвердил готовность к газовым переговорам Украина-ЕС-РФ

Новости Бизнеса:Российская сторона также заявила о готовности начать консультации по транзиту российского газа.

Украинская делегация, которую возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, готова к трехсторонним переговорам о транзите российского газа в формате Украина-ЕС-РФ уже в сентябре, сообщила пресс-служба профильного министерства со ссылкой на слова главы ведомства.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – цитирует пресс-служба слова Оржеля.

Ранее сообщалось, Россия, Украина и Еврокомиссия вскоре согласуют дату проведения трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа через Украину в ЕС, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

В Украине утвержден новый министр энергетики Алексей Оржель. Вице-премьер по энергетике ЕС уже провел переговоры с ним.

Напомним, цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.

Кроме этого, Украина с 4 апреля по 31 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,1 раза (на 9 млрд 509,12 млн куб. м) - до 18 млрд 254,48 млн куб. м,