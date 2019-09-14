Отмена земельного моратория: средним и малым фермерам обещают равный доступ к купле земли

Новости Бизнеса:Милованов утверждает, что государство обеспечит малым и средним фермерам равный доступ к купле земли.

Государство обеспечит малым и средним фермерам равный доступ к купле земли после отмены моратория.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Часть нашей реформы - это равный доступ (к купле земли) для средних и малых фермеров. Им будет предоставляться целевая поддержка на сельское хозяйство. Для того чтобы правила игры были равными для малых компаний и отдельных предпринимателей, которые хотят получить шанс стать большими агрохолдингами через 10-20 лет", - сказал Милованов.

Он подчеркнул, что это важная часть реформы - обеспечить людям, которые не имеют доступа к капиталу, такие же права и возможности для участия в купле земель.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

3 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется на лето следующего года. Он добавил, что к этому времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для купли земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл.