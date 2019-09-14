Скачать
Суббота, 14.09.2019
Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото

Отмена земельного моратория: средним и малым фермерам обещают равный доступ к купле земли

Отмена земельного моратория: средним и малым фермерам обещают равный доступ к купле земли
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Милованов утверждает, что государство обеспечит малым и средним фермерам равный доступ к купле земли.

Государство обеспечит малым и средним фермерам равный доступ к купле земли после отмены моратория.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Часть нашей реформы - это равный доступ (к купле земли) для средних и малых фермеров. Им будет предоставляться целевая поддержка на сельское хозяйство. Для того чтобы правила игры были равными для малых компаний и отдельных предпринимателей, которые хотят получить шанс стать большими агрохолдингами через 10-20 лет", - сказал Милованов.

Он подчеркнул, что это важная часть реформы - обеспечить людям, которые не имеют доступа к капиталу, такие же права и возможности для участия в купле земель.

Соглашение об ассоциации с ЕС в приоритете у министра экономики Украины

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

3 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется на лето следующего года. Он добавил, что к этому времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для купли земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

Милованов о рынке земли: Есть 35 сценариев, которые подготовили разные специалисты

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Кабмин, ЄС, Тимофей Милованов, Земельный мораторий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Денисова выяснила дальнейшие планы освобожденных моряков (Фото)
Денисова выяснила дальнейшие планы моряков (Фото)
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Не такая &quot;старая&quot;, как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Не такая "старая", как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь