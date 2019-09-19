НБУ успешно внедряет IBAN в украинские банки

Новости Бизнеса:Украинские банки с переходом на международный номер банковского счета продолжают адаптацию к мировому рынку.

Банковский сектор Украины успешно внедряет в работу международный номер банковского счета IBAN, в частности, около 40% банков уже перешли на обслуживание клиентов с применением данного стандарта.

Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталья Лапко в ходе международного форума по развитию платежных систем Global Payments Day.

"Для того, чтобы адаптироваться к мировому рынку, мы вынуждены переходить на новые стандарты и первым нашим шагом стал переход на стандарт IBAN (международный номер банковского счета IBAN – ред.). Я считаю, что мы успешно переходим на IBAN, потому что 40% банков уже рассчитываются исключительно с использованием одного реквизита IBAN без использования пары реквизитов. IBAN - это одна из основ", – сообщила Лапко.

Она подчеркнула, что с 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств.

"IBAN с 1 ноября остается единым номером счета для использования, мы только на два месяца продлим возможность использовать в системе межбанковских счетов два реквизита по просьбе банков. Мы попали в 64 страны мира, которые используют IBAN", - отметила замдиректора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

Кроме того, она также сообщила, что в настоящее время центробанк работает над внедрением нового сложного стандарта, который призван обеспечить полную модификацию украинского платежного инструментария.

Структура нового номера будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, включая код Украины, контрольный разряд, код банка и счет.

Введение международного номера банковского счета IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Кроме того, Национальный банк планирует введение платежей с использованием QR кодов, содержащих информацию о номере IBAN, что будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.