У Ощадбанка есть возможность компенсировать убытки с РФ

Новости Бизнеса:Ощадбанк получил соответствующий документ для компенсации убытков в результате оккупации Крыма РФ.

Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с определением, которым было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанку, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Указанные исполнительные листы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

О судебном процессе и его последствиях читайте в статье: Бонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.