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Глава Минэкономики обозначил условия создания прозрачного рынка земли

Глава Минэкономики обозначил условия создания прозрачного рынка земли
06:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов обозначил условия для создания открытого и прозрачного рынка земли в Украине.

Для запуска прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине нужно понять, кто контролирует эти земли и кто является конечными владельцами.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", пишет ТСН.

"Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - сказал Милованов.

Правительство также планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

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Рынок земли, Земельная реформа, Тимофей Милованов.
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