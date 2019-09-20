РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен

Новости Бизнеса:Украина настаивает на рыночных ценах в контракте по транзиту российского газа.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя итоги трехсторонних газовых консультаций, заявил, что договоренности с Россией на поставки газа без посредников возможны только на основании законодательства ЕС и рыночных условий.

По словам Оржеля, на вчерашних консультациях представителей Министерства энергетики России и "Газпрома" обсуждался вопрос прямых поставок газа, однако стороны только пришли к выводу, что контракты должны основываться на рыночных условиях. Оржель подчеркнул, что цена должна формироваться из трендов европейского рынка и быть напрямую связана.

Глава Минэнергетики добавил, что даже после исключения всех политических моментов из сделки, контракт на транзит газа должен быть подписан на выгодных для Украины условиях. По словам Оржеля, для Украины договор транспортировки является первичным. Стороны на консультациях согласились, что вопросы транзита и поставки газа взаимосвязанные.

Напомним, вчера состоялись трехсторонние газовые консультации Украина-ЕС-РФ относительно поставок газа в 2020 году украинской ГТС.

Российский министр энергетики Александр Новак после трехсторонних газовых консультаций анонсировал новый раунд переговоров через месяц.