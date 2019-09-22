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В правительстве думают над развитием водного транспорта Украины

В правительстве думают над развитием водного транспорта Украины
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В правительстве считают, что экономический эффект от использования водного транспорта покроет расходы на его содержание и реконструкцию.

Министерство инфраструктуры работает над законопроектом "О внутреннем водном транспорте" по повышению потенциала внутренних водных путей.

Об этом сообщает прессслужба ведомства.

"Законопроект предусматривает, что ответственность за развитие и функционирование стратегической инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе судоходных шлюзов, средств навигационного оборудования, речной информационной системы и обслуживание фарватера, будет возложена на единственное предприятие. Для выполнения всех перечисленных функций будет установлена схема стабильного и достаточного по объемам финансирования", - говорится в сообщении.

По словам министра Владислава Криклия, экономический эффект от использования внутреннего водного транспорта компенсирует расходы государства на содержание и реконструкцию речной инфраструктуры.

В сообщении говорится, что 21 сентября в ведомстве состоялось обсуждение законопроекта.

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Во время дискуссии Криклий подчеркнул, что несмотря на рост объема перевозок по реке Днепр, потенциал внутренних водных путей не реализуется в полном объеме.

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"Наша цель - уменьшить нагрузку на украинские дороги, направить часть грузов на внутренние водные пути. Опираясь на европейский опыт, на базе замечаний большинства представителей бизнес-структур, мы предложим меры дополнительного стимулирования внутреннего водного транспорта, в частности, считаем целесообразным отказаться от введения речного сбора", - сказал он.

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Вода, Мининфраструктуры, Днепр, Инфраструктура, Водный транспорт.
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