Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Разумков встретился с японской делегацией: что обсуждалось

Разумков встретился с японской делегацией: что обсуждалось
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Украина налаживает двухсторонние отношения с Японией в сфере безопасности и атомной энергетики.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на углубление конструктивного сотрудничества с Японией, обмен опытом в сфере безопасности и использования атомной энергии.

"Украина готова к сотрудничеству, к углублению отношений и конструктивного взаимодействия между Украиной и Японией. Мы всегда открыты к диалогу и совместным проектам. Надеюсь, будем эффективными в сотрудничестве", - сказал Разумков на встрече с делегацией Палаты представителей парламента Японии и главой парламентской ассоциации дружбы "Япония – Украина" Эисуке Мори (Eisuke Mori), сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Он поблагодарил Японию за постоянную поддержку, в частности, в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий.

Евростат назвал страны-лидеры производства атомной энергии

В свою очередь, Мори отметил, что цель его визита - ознакомление с работой Верховной Рады, конституционными процессами и расширение двустороннего сотрудничества с украинским парламентом. "Я уверен в создании прочного партнерства в будущем. Наша встреча даст толчок для сотрудничества между двумя странами", - сказал он.

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил о создании группы дружбы с Японией, которая сейчас самая многочисленная в парламенте Украины.

Напомним, Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий, сообщается по результатам встречи премьер-министра Алексея Гончарука с японской делегацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Атомная энергия, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Судья &quot;Танцев со звездами&quot; отметил годовщину свадьбы (Фото)
Судья "Танцев со звездами" отметил годовщину свадьбы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь