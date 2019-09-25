Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установи официальный курс гривны на 25 сентября.

На 25 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 сентября установлены на таком уровне:

24.209491 грн за доллар;

26.637703 грн за евро;

0.380020 грн за российский рубль;

30.217580 грн за фунт стерлингов;

6,07 грн за польский злотый;

11,7 грн за белорусский рубль;

4,25 грн за турецкую лиру.

По сравнению с 24 сентября курс всех указанных валют снизился.

Напомним, бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании.

На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие шесть недель, не продавал валюту. Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.