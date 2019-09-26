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Украина содержит большое количество ВУЗов, подход к финансированию изменится

Украина содержит большое количество ВУЗов, подход к финансированию изменится
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook Новосад

Новости Бизнеса:Минобразование будет стимулировать университеты грамотно распоряжаться выделенными средствами.

В Министерстве образования и науки хотят финансировать университеты в зависимости от качества их работы.

Об этом в интервью ВВС Украина сказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Мы хотим изменить подход к финансированию, который будет стимулировать университеты к ответственности за те средства, которые вкладывает в них государство. Мы бы хотели выстроить определенный набор индикаторов, по которым будем проверять успешность того или иного университета - трудоустройство выпускников, место университета в рейтингах, активность в международной деятельности ", - сказала Новосад.

Она отметила, что на сегодня государство содержит большое количество университетов независимо от того, насколько качественной является их работа.

Обладателям сертификатов ВНО предлагают экспресс обучение в техникумах

"Те средства, которые у нас есть на высшее образование, они с одной стороны большие, а с другой - на такую большую сеть их недостаточно", - отметила Новосад.

Ранее Новосад сообщала, Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе.

 
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Все по теме:

Минобразования, Финансирование, Университеты, Анна Новосад.
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