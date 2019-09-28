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Standard & Poor's повысило рейтинг Украины до "B"

Standard & Poor's повысило рейтинг Украины до "B"
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Агенство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Украины до B.

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины с B - до B, прогноз по-прежнему стабильный.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"27 сентября 2019 года кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня «В» с «В-», а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaА» с «uaВВB». Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «В». Прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.

В КМУ напомнили, что стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое Правительство продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет.

"В то же время экономика страны восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - отмечается в сообщении.

Аналитики Standard & poor's положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии роста экономики, а показатели по бюджетному и внешнеэкономическому секторах превысят прогнозы агентства. Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если

Напоминаем, ранее кредитное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Львова, Одессы и Днипра до уровня "B" с "B-" вслед за суверенным кредитным рейтингом Украины.

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Украина, Рейтинг, ВВП, Standard Poor's.
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