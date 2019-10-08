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Украинцам предлагают через смертфон отслеживать изменения в госпредприятиях

Украинцам предлагают через смертфон отслеживать изменения в госпредприятиях
09:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Кабмин предоставил гражданам сервис для отслеживания положения дел во всех госпредприятиях Украины.

Правительство Украины запускает сервис, позволяющий отслеживать изменения во всех государственных предприятиях, сообщает Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам министра в Facebook, данный сервис, запущенный при поддержке Opendatabot, призван сделать более прозрачными процессы в госпредприятиях. Дубилет заявил, что в Украине насчитывается 3654 предприятия, принадлежащих Украине, что достаточно много.

Министр напомнил о принятом законе, который расширяет список предприятий, подлежащих приватизации. В этом контексте приложение для мониторинга смены собственников, налогового статуса и судебных дел позволит каждому гражданину отслеживать процессы в этих предприятиях.

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Дубилет вкратце рассказал, как воспользоваться этим сервисом. Для этого необходимо в Телеграм, Вайбер или Facebook найти Opendatabot, где прописать «Государственные компании». После подписки в телефон будут приходить сообщения про все изменения в госкомпаниях.

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Верховная Рада, Приватизация, госпредприятия, Дмитрий Дубилет.
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