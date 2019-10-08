Украинцам предлагают через смертфон отслеживать изменения в госпредприятиях

Правительство Украины запускает сервис, позволяющий отслеживать изменения во всех государственных предприятиях, сообщает Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По словам министра в Facebook, данный сервис, запущенный при поддержке Opendatabot, призван сделать более прозрачными процессы в госпредприятиях. Дубилет заявил, что в Украине насчитывается 3654 предприятия, принадлежащих Украине, что достаточно много.
Министр напомнил о принятом законе, который расширяет список предприятий, подлежащих приватизации. В этом контексте приложение для мониторинга смены собственников, налогового статуса и судебных дел позволит каждому гражданину отслеживать процессы в этих предприятиях.
Дубилет вкратце рассказал, как воспользоваться этим сервисом. Для этого необходимо в Телеграм, Вайбер или Facebook найти Opendatabot, где прописать «Государственные компании». После подписки в телефон будут приходить сообщения про все изменения в госкомпаниях.