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Украина увеличила импорт бензина

Украина увеличила импорт бензина
11:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:pixabay

Новости Бизнеса:Украина начала наращивать импорт бензина на фоне ремонтных работ на белорусских НПЗ .

В сентябре импорт бензинов в Украину увеличился на 21%, до 122 тысяч тонн, по сравнению с августом.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Как отмечается, это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года.

Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тыс. т), до 88 тыс. т, по сравнению с августом. Из этого объема 3,5 тыс. т отгрузил Новополоцкий НПЗ, нарастив поставки по сравнению с августом практически вдвое. Остальные 84,5 тыс. т на украинский рынок отправил Мозырский НПЗ.

Поставки бензина Мажейкяйского НПЗ (Литва) в сентябре увеличились на 33%, до максимальных в этом году 33,6 тыс. т.

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За 9 месяцев 2019 г. импорт бензина сократился на 4% (на 34 тыс. т), до 806 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По имеющейся информации, рост импорта бензинов в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас ресурса в преддверии ремонтной кампании на белорусских НПЗ, планируемой на октябрь.

Последние годы плановые ремонты в первую очередь на Мозырском НПЗ сопровождались напряженной ситуацией с бензином на украинском рынке.

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Последний раз подобный кризис случился в октябре 2017 года, когда поставки белорусского ресурса упали на 80%, до 17,7 тыс. т. Тогда резкое сокращение поставок привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30–35 тыс. т, что на тот момент составляло около 40% потребления этой марки.

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Бензин, НПЗ, Нефть, Беларусь, Импорт, А-95.
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