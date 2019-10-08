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В США верят в то, что Украина сможет снабжать собственным газом соседние страны

В США верят в то, что Украина сможет снабжать собственным газом соседние страны
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Перри считает, что Украина когда-то сможет поставлять соседям газ внутренней добычи

Министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики Украины Алексей Оржель и замминистра энергетики Польши Томаш Дабровски провели трехстороннюю встречу, посвященную вопросам энергетической безопасности в регионе. 

Об этом Перри сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.  

"Поучаствовал в трехсторонней встрече с украинским Министром энергетики Алексеем Оржелем и заместителем министра Польши Томашем Дабровски. Соединенные Штаты решительно поддерживают украинские и польские усилия по улучшению ситуации с региональной энергобезопасностью", - отметил Перри. 

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Министр энергетики США добавил, что увеличение доступа к газохранилищам Украины поспособствует увеличению коммерческой активности, для увеличения поставок газа и поможет с управлением сезонными колебаниями на европейских газовых рынках. 

Как считает Перри, расширение межсетевых соединений может означать, что однажды Украина сможет снабжать своих соседей газом отечественного производства.

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Все по теме:

Газ, Украина, США, Польша, Рик Перри, Алексей Оржель, Томаш Дабровски.
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