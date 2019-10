В США верят в то, что Украина сможет снабжать собственным газом соседние страны

Министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики Украины Алексей Оржель и замминистра энергетики Польши Томаш Дабровски провели трехстороннюю встречу, посвященную вопросам энергетической безопасности в регионе.

Об этом Перри сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.

"Поучаствовал в трехсторонней встрече с украинским Министром энергетики Алексеем Оржелем и заместителем министра Польши Томашем Дабровски. Соединенные Штаты решительно поддерживают украинские и польские усилия по улучшению ситуации с региональной энергобезопасностью", - отметил Перри.

Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister

Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U

— Rick Perry (@SecretaryPerry) October 7, 2019