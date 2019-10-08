В США верят в то, что Украина сможет снабжать собственным газом соседние страны

Новости Бизнеса:Перри считает, что Украина когда-то сможет поставлять соседям газ внутренней добычи

Министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики Украины Алексей Оржель и замминистра энергетики Польши Томаш Дабровски провели трехстороннюю встречу, посвященную вопросам энергетической безопасности в регионе.

Об этом Перри сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.

"Поучаствовал в трехсторонней встрече с украинским Министром энергетики Алексеем Оржелем и заместителем министра Польши Томашем Дабровски. Соединенные Штаты решительно поддерживают украинские и польские усилия по улучшению ситуации с региональной энергобезопасностью", - отметил Перри.

Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister

Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U — Rick Perry (@SecretaryPerry) October 7, 2019

Министр энергетики США добавил, что увеличение доступа к газохранилищам Украины поспособствует увеличению коммерческой активности, для увеличения поставок газа и поможет с управлением сезонными колебаниями на европейских газовых рынках.

Как считает Перри, расширение межсетевых соединений может означать, что однажды Украина сможет снабжать своих соседей газом отечественного производства.