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Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро

Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
09:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В среду украинская гривна укрепила свои позиции на фоне остальных валют.

На 9 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 октября установлены на таком уровне:

  • 24.707021 грн за доллар;

  • 27.143133 грн за евро;

  • 0.380890 грн за российский рубль;

  • 30.227889 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 октября курс всех указанных валют упал.

Ранее в НБУ поясняли, что курсовые колебания на валютном рынке являются нормальным явлением в условиях режима гибкого курсообразования.

Ведущие эксперты государственных и негосударственных институций прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 3,2%, тогда как ранее этот прогноз составлял 3%.

 

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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