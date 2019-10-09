Почем валюта 9 октября: гривна укрепилась к доллару и евро

Новости Бизнеса:В среду украинская гривна укрепила свои позиции на фоне остальных валют.

На 9 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 октября установлены на таком уровне:

24.707021 грн за доллар;

27.143133 грн за евро;

0.380890 грн за российский рубль;

30.227889 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 октября курс всех указанных валют упал.

Ранее в НБУ поясняли, что курсовые колебания на валютном рынке являются нормальным явлением в условиях режима гибкого курсообразования.

Ведущие эксперты государственных и негосударственных институций прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 3,2%, тогда как ранее этот прогноз составлял 3%.