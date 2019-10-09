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Чего в "Газпроме" ожидают от Украины: комментарий Миллера

Чего в "Газпроме" ожидают от Украины: комментарий Миллера
13:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В России ожидают от Украины принятие ряда положений по работе ГТС для подписания нового контракта на поставки газа.

В "Газпроме" заявили, что Украине необходимо определиться с объемом закупок российского газа по прямому контракту.

Как сообщили в российском газовом гиганте, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзеем.

В частности, Миллер также подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту.

"От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме этого стороны обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.

"В настоящее время Украина ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

"Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям", - заявили в "Газпроме".

Ранее сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает нелогичными заявления ПАО "Газпром" о необходимости заключения нового контракта на поставки газа в Украину при параллельном неисполнении действующего договора.

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Газ, Газпром, Алексей Миллер, ГТС, Нафтогаз.
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