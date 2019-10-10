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Гончарук встречается с банкирами: что обсуждают

Гончарук встречается с банкирами: что обсуждают
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Банкиры и премьер-министр Украины встретились для того, что бы обсудить рост украинской экономики.

Премьер-министр Алексей Гончарук в четверг проводит встречу с банкирами, сообщил советник председателя правления Правэкс-банка (Киев) Тарас Кириченко.

"Завтрак банков НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины – ред) с премьером. Честный разговор об экономическом росте", - написал Кириченко под фотографией встречи на своей странице в Facebook.

Во встрече с премьером также принимают участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок, председатель правления Cитибанка Александр МакУортер, президент Альфа-банка Александр Луканов, глава правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец, председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов, председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская и др.

Гончарук: Мы начали сокращение госаппарата в сфере юстиции

Как сообщалось ранее, правительство Украины под ответственностью министра развития громад и территорий Алены Бабак создает специальную рабочую группу, целью которой является в штатном режиме начать отопительный сезон.

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Алексей Гончарук, Тарас Кириченко, Встреча с банкирами.
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