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Зеленский: В 2020 году будем строить аэропорты

Зеленский: В 2020 году будем строить аэропорты
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский анонсировал начало строительства аэропорта в Днепре и не только.

Вопрос строительства аэропортов - в приоритете на 2020 год, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем строить в Днепре аэропорт. Мы ничего не откладываем: в 2020 году будем строить аэропорты. И не только в Днепре", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

По словам главы государства, в текущем проекте госбюджета средства на строительство аэропорта в Днепре могут отсутствовать, поскольку документ еще не финализирован, в него не внесены все правки.

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"Мы договорились, что мы - одна команда, и финальный бюджет мы будем обсуждать вместе с министром финансов и премьер-министром. Они ко мне еще не приходили с финальным бюджетом", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что уже практически готов отчет от независимой комиссии по вопросам строительства моста в Днепре. Через неделю он планирует его получить и рассмотреть, после чего будет готов говорить об этом строительстве с мэром Днепра Борисом Филатовым.

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Как сообщалось, в июле Зеленский пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией международного аэропорта. После реконструкции новая ВПП аэропорта будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м. Для строительства новой полосы на месте старой нужно 1,5-2 года, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

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Днепр, Президент Украины, Владимир Зеленский, Аэропорт в Днепре, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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