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За сговор решением АМКУ были оштрафованы производители сигарет

За сговор решением АМКУ были оштрафованы производители сигарет
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:За неправомерные действия ряда табачных производителей АМКУ наложил штрафы на "Тедис Украина".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех крупнейших производителей сигарет, а также на дистрибьютора "Тедис Украина", сообщается на сайте комитета.

Согласно решению АМКУ, дистрибьютор "Тедис Украина" был оштрафован на 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн.

Антимонопольный комитет отмечает, что анализ дела подтвердил, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

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В ведомстве напомнили, что в декабре 2016 года АМКУ принял решение, которым признал монопольное (доминирующее) положение "Тедис Украина" на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением наложил штрафы в совокупном размере более 430 млн грн. Это решение обжаловалось в судах.

"Сегодня АМКУ вынес второе решение в этой длительной истории, на этот раз о нарушении в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной продажи сигарет. Соответственно, ответчиками являются и другие участники - не только "Тедис", но и производители", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету наложить штраф на компанию "Тедис" и 4 крупнейших табачных фабрик Украины.

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АМКУ, Штраф, Сигареты, Табачные изделия.
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