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Законопроект о едином налоговом счете: цены на сигареты могут стремительно вырасти

Законопроект о едином налоговом счете: цены на сигареты могут стремительно вырасти
16:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Совете предпринимателей убеждены, что законопроект о едином счете для налогов и сборов ударит по рынку табачных изделий.

Совет предпринимателей при правительстве направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе Кабмина Алексею Гончаруку с просьбой ветировать законопроект о едином счете для налогов и сборов (№1049). 

Так в письме указано, что принятый законопроект лишает предприятия права самостоятельно регулировать цену на табачные изделия и вводит принудительное разделение доходов от сбыта продукции между участниками рынка.  

Совет подчеркивает, что данная норма предусматривается восьмой поправкой, чьими авторами выступают депутаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко. По мнению авторов письма, эта норма была внесена с нарушениями регламента, не имеет отношения к содержанию законопроекта, нарушает украинское законодательство, а также противоречит обязательствам Украины в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле.   

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В Совете также убеждены, что подобные меры против предприятий приведут к росту средней цены сигарет на 7 гривень за пачку (или на 18%) в добавку в дополнение к, предусмотренному новым Налоговым кодексом, росту акцизов на 20% с 1 января следующего года.  

"Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток, вследствие чего произойдет существенное ограничение между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли", – сказано в тексте письма.

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По мнению авторов, это может привести к усилению рынка нелегальных сигарет. 

Как известно, данный законопроект был принят Радой 4 октября 2019. Тогда за его принятие проголосовали 255 депутатов из необходимых 226.  

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Законопроект, Кабмин, Сигареты, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков.
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