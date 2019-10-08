Законопроект о едином налоговом счете: цены на сигареты могут стремительно вырасти

Новости Украины:В Совете предпринимателей убеждены, что законопроект о едином счете для налогов и сборов ударит по рынку табачных изделий.

Совет предпринимателей при правительстве направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе Кабмина Алексею Гончаруку с просьбой ветировать законопроект о едином счете для налогов и сборов (№1049).

Так в письме указано, что принятый законопроект лишает предприятия права самостоятельно регулировать цену на табачные изделия и вводит принудительное разделение доходов от сбыта продукции между участниками рынка.

Совет подчеркивает, что данная норма предусматривается восьмой поправкой, чьими авторами выступают депутаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко. По мнению авторов письма, эта норма была внесена с нарушениями регламента, не имеет отношения к содержанию законопроекта, нарушает украинское законодательство, а также противоречит обязательствам Украины в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле.

В Совете также убеждены, что подобные меры против предприятий приведут к росту средней цены сигарет на 7 гривень за пачку (или на 18%) в добавку в дополнение к, предусмотренному новым Налоговым кодексом, росту акцизов на 20% с 1 января следующего года.

"Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток, вследствие чего произойдет существенное ограничение между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли", – сказано в тексте письма.

По мнению авторов, это может привести к усилению рынка нелегальных сигарет.

Как известно, данный законопроект был принят Радой 4 октября 2019. Тогда за его принятие проголосовали 255 депутатов из необходимых 226.