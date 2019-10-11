"Отменить "совковые" запреты": Гончарук рассказал, как достичь экономического роста

Новости Бизнеса:Гончарук заявляет, что до сих пор есть "товарищи", которые ходят по властным кабинетам и пытаются договориться.

До сих пор есть "отдельные товарищи", которые продолжают ходить по властным кабинетам, и пытаются о чем-то "договориться". И удивляются, что у них ничего не получается.

Об этом в Facebook рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Да, еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то "договориться". Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов", - написал он.

"Знаете, сейчас Украина - это место, где прошлое встретилось с будущим. Встретилось, чтобы навсегда проститься", - добавил глава правительства.

Гончарук напомнил, что в своей Программе действий Правительство предложило украинскому обществу "такой контракт: все наши доходы мы будем делить 70 на 30. 70% доходов - в пользу будущего - инфраструктуру, энергосбережения и человеческий капитал. 30% на "бытовые" расходы государства".

Для этого нужен стремительный экономический рост. "Достичь его можно просто - отменить "совковые" запреты и открыть рынок земли, модернизировать трудовые отношения, продать полторы тысячи неработающих госпредприятий, искоренить коррупцию на таможне и не только на таможне", - отметил Гончарук. И подчеркнул, что в правительстве готовы нести эту ответственность.