Экспорт зерновых в Украине превысил уровень 2018 года

Новости Бизнеса:Украина из года в год продолжает увеличивать долю экспорта зерновых.

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 11 октября 2019 года экспортировала 15,096 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 4,6 млн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени Украина экспортировала 9,6 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 2,4 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 11 октября этого года также экспортировано 92,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн.\

Напомним, импорт репчатого лука в Украину в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, август 2018 - июль 2019) увеличился в 26 раз по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и составил 87 тысяч тонн