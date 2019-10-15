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Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий

Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Чувствительный" вопрос о железнодорожном сообщении в Россию пока остается открытым.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 млрд грн в украинский бюджет, речи о закрытии данного сообщения пока не идет, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд грн поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.

Согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

Как сообщалось, в начале февраля "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. В частности, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

Еще один поезд "Укрзализныци" будет реже курсировать в Россию

В 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

В октябре 2015 года Украина запретила полеты российских авиакомпаний в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины. В ответ Российская Федерация в качестве зеркальной меры ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Также украинские компании вынуждены облетать территорию России при полетах в другие страны.

Украинцы, по данным Мининфраструктуры, стали больше ездить по железной дороге в Европу, чем в РФ.  

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Укрзализныця, Железная дорога, Минифраструктуры, Владислав Криклий, ж/д сообщение, Поезда в Россию.
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