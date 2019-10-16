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МВФ включил Украину в список развивающихся стран

МВФ включил Украину в список развивающихся стран
15:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:МВФ создал новую классификацию стран, согласно которой Украина вошла в группу с развивающейся экономикой.

Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа"), а группу СНГ ликвидировали.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Украина покинула СНГ - теперь и в отчете МВФ

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

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МВФ, ЕС, Экономика, СНГ.
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