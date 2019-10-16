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Украина покинула СНГ - теперь и в отчете МВФ

Украина покинула СНГ - теперь и в отчете МВФ
09:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Украина перешла из группы СНГ в Emerging and Developing Europe в новом отчете МВФ.

В новом отчете Международного валютного фонда по развитию экономики в мире Украина находится в группе Emerging and Developing Europe, а не в CIS (СНГ), как это было раньше. Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина - в группе Emerging and Developing Europe", - указала министр.

Напомним, в новом отчете МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины.

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Добавим, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.

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МВФ, СНГ, Оксана Маркарова, Emerging and Developing Europe.
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