Украина покинула СНГ - теперь и в отчете МВФ

Новости Бизнеса:Украина перешла из группы СНГ в Emerging and Developing Europe в новом отчете МВФ.

В новом отчете Международного валютного фонда по развитию экономики в мире Украина находится в группе Emerging and Developing Europe, а не в CIS (СНГ), как это было раньше. Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина - в группе Emerging and Developing Europe", - указала министр.

Напомним, в новом отчете МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины.

Добавим, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.