Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)
Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

В Минэкономразвития рассказали, кого нужно избрать главой Совета НБУ

В Минэкономразвития рассказали, кого нужно избрать главой Совета НБУ
16:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Министр экономики выступает за большую независимость Совета НБУ и смену его главы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не доволен работой Совета Национального Банка Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Совете Нацбанка мандат не выполняется должным образом. Задачи, возложенные на Совет законом, выполняются лишь формально. 

"Совет не стал настоящим органом, которому доверяет общество и к которому прислушиваются политики, эксперты и международные партнеры", – написал министр в Facebook.

В Минэкономразвития ищут способы быстрого запуска рыночной экономики

Милованов раскритаковал ситуацию, когда позиция Совета НБУ по делу ПриватБанку, курсе гривны и уровню процентной ставки не была обнародована.

Чтобы исправить эту ситуацию Министр предложил на место Богдана Данилишина 22 октября избрать человека, который усилит институциональную способность Совета НБУ и гарантирует подотчетность НБУ Раде и обществу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Нацбанк, Минэкономразвития, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это вопрос номер один&quot;: Данилов - о киберзащите
"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь