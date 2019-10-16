В Минэкономразвития рассказали, кого нужно избрать главой Совета НБУ

Новости Бизнеса:Министр экономики выступает за большую независимость Совета НБУ и смену его главы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не доволен работой Совета Национального Банка Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Совете Нацбанка мандат не выполняется должным образом. Задачи, возложенные на Совет законом, выполняются лишь формально.

"Совет не стал настоящим органом, которому доверяет общество и к которому прислушиваются политики, эксперты и международные партнеры", – написал министр в Facebook.

Милованов раскритаковал ситуацию, когда позиция Совета НБУ по делу ПриватБанку, курсе гривны и уровню процентной ставки не была обнародована.

Чтобы исправить эту ситуацию Министр предложил на место Богдана Данилишина 22 октября избрать человека, который усилит институциональную способность Совета НБУ и гарантирует подотчетность НБУ Раде и обществу.