Новости Бизнеса:Геннадий Плис провел брифинг в Киеве на тему "Презентация результатов оценки финансового управления 75 громад - партнеров USAID DOBRE".

Заместитель министра финансов Украины Геннадий Плис констатирует, что бюджеты развития местных громад с 2014 года выросли в 67 раз.

"Что касается финансового ресурса, в 2014 году местные бюджеты имели поступление 70 млрд грн, сейчас по плану они имеют 266 млрд, но мы уверены, что будет больше. Темпы роста бюджетов громад более быстрые, чем темпы роста государственного бюджета", - сказал Плис на пресс-брифинге на тему: "Презентация результатов оценки финансового управления 75 громад - партнеров USAID DOBRE" в четверг в Киеве.

В то же время, по его словам, из 102 млрд грн расходов развития громад по состоянию на прошлый месяц было освоено только 32%. Что касается Фонда регионального развития, то из 7,7 млрд грн было освоено только 950 млн, а Фонда социально-економического развития - из 4,5 млрд грн было освоено только 800 млн грн.

"Принимая во внимание все это, мы говорим, что денег более чем достаточно", - добавил Плис.

Замминистра подчеркнул, что бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014 года.

"Когда мы заходим и делаем этот отчет, эту оценку, мы смотрим на все системы и практики финуправления и бюджетирования в громадах. И когда они получают эту информацию, они могут разрабатывать план действий, как именно сделать улучшение", - сказал директор Программы USAID/DOBRE Берри Рид, представляя отчет.

По результатам анализа оценивания финуправления в ОТГ было выявлено ряд проблем, которые присущие большинству громад. Так, отмечается, что громадам необходимо работать над: усовершенствованием плановых и стратегических документов, а также местных программ; совершенствованием административное управление; повышением прозрачности и усиления участия населения в управлении громадой; администрированием налоговых и неналоговых поступлений; оптимизацией расходов бюджетов; урегулированием закупочной деятельности; углублением работы над управлением активами громад.

Анализ финуправления в 28 громадах третей волны проводился в октябре-июне 2018 года. В 2017-2018 годах также проводился анализ еще 47 громад первой и второй волны, с которыми сотрудничество с DOBRE было начато ранее.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине программу "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE) с бюджетом в 50 млн долл.

DOBRE - пятилетняя программа USAID, целью которой является поддержание эффективного управления объединенных громад; помощь конструктивному взаимодействию граждан, гражданского общества с органами государственного управления; прозрачность и качественное предоставление услуг.