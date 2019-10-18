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ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для выплат пенсий

ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для выплат пенсий
18:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за август.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за август 2019 года на одно застрахованное лицо в сумме 8909 грн 32 коп., который будет применяться при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии, за август 2019 утвержден в сумме 8909 гривен 32 копейки", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, показатель средней зарплаты за июль 2019 года на одно застрахованное лицо был утвержден в размере 9308 грн 13 коп.

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Средняя зарплата украинцев за июнь 2019 года на 18% больше той, которую они получили за июнь 2018 года.

При этом в августе 2018 года этот показатель был равен 7601 грн 55 коп.

По требованию ФПУ, зарплаты с нового года должны вырасти до более 7 тыс гривень, а прожиточный минимум до более 5,5 тысяч.

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Зарплата, Пенсионный фонд, Пенсия, Средняя зарплата.
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