Монетизированные субсидии готовят к начислению

Новости Бизнеса:В Минсоцполитики анонсировали начисления монетизированных субсидий для оплаты коммуналку.

Начисление монетизированных льгот на оплату коммунальных услуг запланировали начать в ближайшее время. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

"Мы подготовили базу для монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ближайшее время планируется начать соответствующее начисление, которое позволит льготникам самостоятельно распоряжаться средствами по льготам (а также стимулировать их к эффективному использованию ресурсов, поскольку сэкономленные средства они оставляют себе)", - указала Соколовская.

Она добавила, что монетизация "срабатывает хорошо, особенно сейчас, когда люди получат монетизированную помощь, даже если еще не пользуются отоплением, например, из-за прекрасных погодных условий".

Напомним, Минсоцполитики в связи с приходом в Украине "бабьего лета" будет начислять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно графику — с 15 октября.