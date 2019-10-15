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"Бабье лето" не повлияет на дату расчета субсидий

"Бабье лето" не повлияет на дату расчета субсидий
14:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Правительство не будет корректировать дату расчета субсидий в зависимости от теплой погоды.

Минсоцполитики в связи с приходом в Украине "бабьего лета" будет начислять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно графику — с 15 октября. Об этом заявил Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики в эфире одного из телеканалов.

По его словам, правительство не привязывает выплату субсидий к фактическому отопительному периоду, поэтому они будут насчитываться с 15 октября.

Заместитель министра отметил, что порядок расчета субсидий не будет пересмотрен, а их размер будет составлять разницу между суммой долга и сколько гражданин может платить за коммуналку за фактическим размером своего дохода. На сегодняшний день эта доля составляет в среднем 10%.

Музыченко привел в пример расчеты. В случае дохода семьи 3000 грн, 10% от дохода будут высчитаны из суммы. В случае суммы за коммуналку 2000 грн, от ее суммы отнимаются эти 10% (2000-300) и выходит средняя сумма субсидии в отопительном сезоне 2018 года - 1700 грн.

Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя

Кроме этого, Музыченко развеял мифы относительно штрафов за некорректное заполнение документации о субсидии или неправомерное их получение. Замминистра подчеркнул, что эти мифы вокруг субсидии распространяются уже десятки лет.

Ранее сообщалось, отопительный сезон по факту начался в 7 областях Украины.

Алексей Гончарук на своем Youtube-канале рассказал о подготовке и трудностях, связанных с отопительным сезоном. Пподача тепла в дома с центральным теплоснабжением осуществляется после среднесуточной температуры +8 градусов.

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Коммуналка, Субсидии, Виталий Музыченко.
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