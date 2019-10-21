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Украина может присоединиться к международному договору о безопасности рыболовных судов

Украина может присоединиться к международному договору о безопасности рыболовных судов
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса:Украина готова присоединиться к Кейптаунскому соглашению 2012г по безопасности рыболовных судов.

Министерство инфраструктуры Украины заявило о готовности страны присоединиться к Кейптаунскому соглашению 2012 года по безопасности рыболовных судов, сообщило министерство на сайте.

Соответствующее заявление в ходе Министерской конференции Международной морской организации (ИМО) по вопросам незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства озвучил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, украинская сторона готова развивать двустороннее сотрудничество по обеспечению эффективного применения положений международных соглашений и усилению безопасности на судах под государственным флагом Украины, в частности на рыболовных судах.

"Хочу выразить готовность украинской стороны к присоединению к Кейптаунскому соглашению 2012 года", - заявил Лавренюк.

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Замминистра инфраструктуры также отметил, что Украина полностью поддерживает ИМО в установлении глобальных стандартов безопасности жизни, кораблей, грузов и окружающей среды.

"Украина гордится тем, что присоединилась ко всем основным конвенциям ИМО, которые сделали судоходство более безопасным. Мы будем продолжать выполнять свои обязательства в рамках этих документов для достижения общих целей", - заявил Лавренюк.

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При этом он сообщил, что в Украине ведется активная работа по имплементации ряда конвенций ИМО, а именно Конвенции по контролю судовых балластных вод и осадков и управления ими 2004 года (BWM) и Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC). До конца 2019 года Украина также намерена ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве (MLC-2006).

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Все по теме:

Мининфраструктуры, ИМО, Юрий Лавренюк, Рыбная промышленность, Кейптаунское соглашение.
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