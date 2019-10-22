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Аграриям обещают две программы поддержки сельского хозяйства

Аграриям обещают две программы поддержки сельского хозяйства
11:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Правительство в новых программах для аграриев снизит процент ставки и откроет доступ к вкладам некоторым сельхозпроизводителям.

В следующем году в Украине могут быть запущены две программы государственной поддержки агропромышленного комплекса, первая из которых будет заключаться в предоставлении доступа сельхозпроизводителей к банкам, а вторая - в удешевлении процентных ставок по кредитам.

Об этом сообщил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Киеве.

”Как минимум, две программы, потенциально. Первая программа - это компенсация процентов. Просто будет меньше процент. Часть процентной ставки будет компенсировать государство, налогоплательщик, то есть, все государство”, - сказал Милованов.

Второй формой поддержки, по словам министра, может стать так называемый partial guarantee fund (Фонд частичного гарантирования - ред.), который будет направлен на то, чтобы открыть доступ к вкладам сельхозпроизводителей, которые долгое время работали в тени или не работали вообще.

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”Налоги - это не самоцель, это последствие. Нам необходимо, чтобы экономика существовала. Я за то, чтобы развивалась экономика. Поэтому таких людей необходимо поддержать. Банки будут бояться давать им деньги. Для этого создается фонд, который гарантирует, это как страховая компания, что этот человек, он фермер... но если он не отдал деньги, мы страхуем это и возвращаем из этого фонда”, - пояснил Милованов.

Таким образом, отметил министр, в следующем году будут две программы, одна из которых предоставляет доступ к банкам, а вторая - компенсирует процентные ставки.

Кроме того, добавил Милованов, возможны также варианты предоставления отсрочки сельхозпроизводителям, которые захотят купить государственную землю сельхозназначения, а также предоставление грантов.

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Напомним, в Кабмине утверждают, что важнейшие пожелания и замечанияфермеров, аграрных ассоциаций и крестьян уже учтены.

В Раду поступил обновленный законопроект о земельном рынке, в котором учтены некоторые замечания аграриев.

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Сельское хозяйство, Аграрии, Тимофей Милованов.
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